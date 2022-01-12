Vivo Y55 5G получит тройную камеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Vivo Y55 5G, официальный релиз которого ожидается в ближайшие недели. Итак, устройству прочат экран с несколько устаревшим каплевидным вырезом для фронтальной камеры и весьма заметной нижней рамкой, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп, 8-ядерную платформу MediaTek Dimensity 700 с графикой ARM Mali-G57 MC2 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, боковой сканер отпечатков пальцев, интерфейс USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников и предустановленную ОС Android 12. В популярном бенчмарке Geekbench аппарат набрал 430 баллов и 1438 баллов одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Ориентировочная цена устройства составляет 200 долларов за базовую версию.