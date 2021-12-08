Vivo Y55s 5G получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo Y55s 5G, главной особенностью которой стала батарея ёмкостью 6000 мАч. Новинку также оснастили 6,58-дюймовый IPS-экраном с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, селфи-камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп (датчик глубины сцены), предустановленной фирменной оболочкой OriginOS 1.0 на базе ОС Android 11, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, интерфейсом USB-C и 3,5-мм гнездом для наушников. Смартфон появится в продаже по цене в 265 долларов.