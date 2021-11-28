Vivo Y55s получит батарею на 6000 мАч

Китайский оператор China Telecom рассекретил некоторые характеристики смартфона Vivo Y55s, который еще не был представлен официально. Судя по фото, устройству достанется устаревший каплевидный вырез для селфи-камеры разрешением 8 Мп. Аппарат также получит сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, 6,58-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+, габариты 163,87:75,33:9,17 мм, массу 199 граммов, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 700, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 18 Вт, боковой дактилоскопический сенсор, симметричный порт USB-C, 3,5-мм разъем для и предустановленную ОС Android 11. Цена смартфона в Китае составит 300 долларов.