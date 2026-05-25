Vivo Y600 Turbo с АКБ на 9000 мАч оценили в 340 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y600 Turbo, главной особенностью которой стала батарея ёмкостью 9020 мАч. По данным производителя, аккумулятор сохранит 80% ёмкости после 1200 циклов зарядки.

Новинку также оснастили поддержкой 90-Вт проводной, обратной проводной и прямой зарядок, корпусом толщиной 8,29 мм и массой 215 граммов, 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и частотой ШИМ 4320 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, до 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, а также поддержкой Wi-Fi 6, 5G и NFC. Базовая конфигурация оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 340 долларов.