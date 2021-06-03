Vivo Y70t представлен с необычным процессором

Многие пользователи давно привыкли к тому, что компания Samsung использует в новых смартфонах и свои процессоры, и модели компании Qualcomm. Обычно свои собственные процессоры производитель отправляет на рынке Европы, тогда как в США продаются варианты на Qualcomm — они всегда ценятся выше, так как данные платформы банально более производительные. Стоит сказать, что процессоры компании Samsung почти никогда не появляются у других производителей, но теперь ситуация изменилась — смартфон Vivo Y70t поступил в продажу на процессоре Exynos 880. Это один из самых производительных процессоров южнокорейского производителя, который теперь используется в довольно интересном смартфоне другой компании и, вероятно, это шаг Samsung в сторону покорения сегмента мобильных процессоров.

Пока что детальных тестов производительности данного смартфона нет, но можно с уверенностью заявить, что Vivo Y70t обладает достаточно высоким уровнем производительности, чтобы пользователь получал удовольствие от запуска видеоигр, программ и прочего развлекательного контента. Также смартфон получил достаточно большой дисплей с высоким разрешением, систему из трех камер, стильный корпус и прочие бонусы. В целом, новинка в сегменте среднего класса может и не сможет похвастаться каким-то небывалым уровнем привлекательности, но это неплохая попытка производителя показать рынку устройство на собственном процессоре. Жаль, что Qualcomm все же ведет в плане производительности.