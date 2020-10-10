Vivo Y73s 5G с процессором Dimensity 720 и тройной камерой на 48 МП

Бюджетный смартфон Vivo под названием Vivo Y73s 5G стал официальным в Китае. Номер модели устройства - V2031A, и он был замечен в базе данных регулирующего органа Китая TENAA.

Vivo Y73s - первый смартфон Vivo на чипсете Dimensity 720. Смартфон имеет 6,44-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением экрана Full HD +, 103-процентную цветовую гамму NTSC, HDR10 и экранный датчик отпечатков пальцев.

Vivo Y73s 5G оснащен фронтальной камерой на 16 мегапикселей. На задней панели телефона находится основная 48-мегапиксельная камера, 8-мегапиксельный сверхширокий объектив с полем зрения 120 градусов, а также 2-мегапиксельная портретная камера. Телефон поддерживает такие функции фотосъемки, как ночной режим, макросъемка, 10-кратный цифровой зум, EIS и видеосъемка 4K.

За производительность смартфона отвечает процессор Dimensity 720 в паре с с 8 Гб LPDDR4x оперативной памяти и 128 ГБ ПЗУ. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4100 мАч, которая поддерживает быструю двухмоторную зарядку мощностью 18 Вт через USB-C. К сожалению, нет информации о том, поступит ли Vivo Y73s 5G на рынки за пределами Китая.
Комментарии и отзывы Vivo Y73s 5G
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