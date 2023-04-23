Vivo Y78+ 5G получил 120-Гц OLED-экран

Новинка также характеризуется 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, 100-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (есть оптическая стабилизация) и 2 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой OriginOS OS 3, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 44-Вт проводной зарядки, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, разъемом USB-C, 3,5-мм аудиогнездом, размерами 162,24:74,79:7,89 мм и массой 177 г.