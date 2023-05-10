Vivo Y78 получил 120-Гц IPS-экран Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y78, которую можно назвать меньшим собратом выпущенного ранее Y78+. Новинка характеризуется 6-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 7020, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,64-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с главным 50-Мп модулем, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт, 3,5-мм гнездом для наушников, массой 190 граммов, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.3 и предустановленной ОС Android 13 с оболочкой OriginOS 3. Цена базовой версии с 8/128 ГБ памяти составляет 200 долларов. Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y78, которую можно назвать меньшим собратом выпущенного ранее Y78+. Новинка характеризуется 6-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 7020, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,64-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с главным 50-Мп модулем, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт, 3,5-мм гнездом для наушников, массой 190 граммов, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.3 и предустановленной ОС Android 13 с оболочкой OriginOS 3. Цена базовой версии с 8/128 ГБ памяти составляет 200 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 21:15 . Продукт - Vivo Y78

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