Vivo Y78T получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Vivo объявила о выпуске смартфона среднего уровня Y78T, который оценен от 210 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили 4-нанометровой 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 710, до 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, 6,64-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тыльной камерой с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения, селфи-камерой на 8 Мп, модемом для сотовых сетей пятого поколения, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт, предустановленной операционной системой Android 13 с программной оболочкой OriginOS 3.0, а также черной, серой и голубой расцветками.

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