Vivo Y95 и его функции

Новинка оснащена довольно емкой батареей на 4030 мАч. Но функции быстрой зарядки модель не получила. Следует упомянуть наличие сканера отпечатков пальцев, расположенного на тыльной стороне устройства.Электронная начинка телефона имеет в основании мобильный процессор умеренной мощности Snapdragon 439. Арсенал памяти также имеет средние параметры: внутренний флэш-модуль на 64 ГБ и 4 ГБ «оперативки». В качестве операционной системы в смартфоне установлен Android 8.1 Oreo с фирменной надстройкой FunTouch OS 4-й версии.Разработчик снабдил устройство дисплеем Halo Full View. Экран обеспечивает разрешение 1520 х 720 пикселей, размер диагонали составляет 6,22 дюйма. В верхней части панели расположен вырез, в котором установлена камера для селфи-снимков. Фронтальная камера получила оптический сенсор с довольно сильным разрешением 20 МП. Конструкция главной камеры представлена двумя блоками оптики на 13 МП и 2 МП. При этом обе камеры связаны с системой искусственного интеллекта, которая позволяет значительно улучшать качество полученных фотографий.Стоимость смартфона составит 240 долларов.