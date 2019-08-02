Vivo Z5 тройная камера и батарея на 4500 мАч с обратной зарядкой за $230

Компания Vivo представила новый смартфон Z5, который стал усовершенствованной версией Vivo Z5x.

Vivo Z5 получил 6,38-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2340×1080 пикселей, который занимает почти 90% передней площади. Круглый вырез для фронтальной камеры в Vivo Z5x сменили на «капельку». Сканер отпечатков пальцев спрятали под экраном. Задняя панель выполнена в градиентных расцветках.

Габариты смартфона 159,53×75,23×8,13 мм. Внутри Vivo Z5 установлен процессор Snapdragon 712 в связке с 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ хранилища. Аккумулятор довольно емкий — 4500 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт, которая позволяет пополнить 50% энергии всего за 30 минут. Кроме того, Vivo Z5 получил обратную зарядку, то есть сам смартфон сможет заряжать другие гаджеты.

Работает смартфон под управлением Funtouch OS 9.1 на базе Android 9.0 Pie. Фронтальная камера у Vivo Z5 32-мегапиксельная. Основная камера тройная с датчиками на 48 Мп (f/1.8) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4). Есть специальный ночной режим.

За Vivo Z5 просят: 6/64 ГБ — $232 6/128 ГБ -$275 6/256 ГБ — $290 8/128 ГБ — $334