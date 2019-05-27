Vivo Z5x: Snapdragon 710 и тройная камера за $205

Компания Vivo представила новый флагман X — Vivo Z5x.

Смартфон получил 6,53-дюймовый IPS-дисплей Full HD+ (2340×1080) и соотношением 19,5:9. Он занимает 90,77% площади передней панели. Кроме того, в левом углу расположен небольшой круглый вырез для фронтальной камеры. Сканер отпечатков пальцев на обратной стороне.

Внутри установлен процессор Snapdragon 710, оперативной памяти 4/6/8 ГБ, встроенной — 64/128 ГБ. У смартфона довольно внушительный аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Есть поддержка обратной зарядки, но по кабелю. Основная камера здесь тройная, с сенсорами на 16 Мп (f/1.78), 8 Мп (f/2.2, угол обзора 120°) и 2 Мп (f/2.4, датчик глубины). Фронтальная камера 16-мегапиксельная (f/2.0).

Цены на Vivo Z5x стартуют от 200 долларов: 4/64 ГБ — $205 6/64 ГБ — $220 6/128 ГБ — $245 8/128 ГБ — $290