Vivo Z5x представят 24 мая

Китайский производитель смартфонов Vivo объявил дату анонса очередного нового устройства.

Согласно опубликованному постеру в социальной сети Weibo, Vivo Z5x представят на презентации в Китае 24 мая. На изображении нет подробностей о новинке, но согласно утечкам, аппарат станет первым смартфоном компании с отверстием в экране для фронтальной камеры. Её установят в левом углу, как у Huawei Nova 4.

Также известно, что Vivo Z5x получит вытянутый LCD-дисплей на 6.53 дюйма с разрешением Full HD+, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 710, до 8 ГБ ОЗУ и аккумулятор на 5000 мАч. Все остальные подробности об устройстве, включая цену, узнаем уже на презентации в пятницу.