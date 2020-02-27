Vivo Z6 5G c квадро-камерой

2020-02-27, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Vivo Z6 5G; [37]
Китайский производитель ViVo опубликовал подробные характеристики нового смартфона Vivo Z6 5G.

Смартфон Vivo Z6 5G оснастят 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

Также смартфон получит основную камеру с четырьмя модулями и дизайн как у флагмана Huawei P40.

Главный модуль получит разрешение 48 Мп, его будет дополнять широкоугольный объектив на 8 Мп с углом охвата 112 градусов, 2-мегапиксельный сенсор глубины и такая же макро-линза.

За производительность смартфона будет отвечать новый игровой смартфон Qualcomm

Snapdragon 765G со встроенным модемом для сети пятого поколения 5G и 8 ГБ ОЗУ. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 44 Вт.


Комментарии и отзывы Vivo Z6 5G
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor