Vivo анонсировала смартфон V11 Pro Supernova Red в оригинальном цветовом исполнении

Состоялся анонс смартфона Vivo V11 Pro Supernova Red в оригинальном цветовом исполнении. Корпус получил градиентную окраску с переходом цветовых тонов от красного к черному. Гаджет оснащен 6,41-дюймовым экраном с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Основой устройства стал процессор Snapdragon 660 и 6 ГБ ОЗУ. Сзади располагается двойная камера: в ее состав входят датчики с 12 млн и 5 млн пикселей. В верхней части дисплея установлена фронтальная камера на основе 25-мегапиксельного сенсора. Емкость аккумулятора у аппарата равна 3400 мА.ч. В качестве ОС выступает Android 8.1. Приобрести новинку можно за 365 долларов США.