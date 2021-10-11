Vivo готовит флагман с камерой под дисплеем

Vivo, по всей видимости, работает над новым смартфоном, который является частью серии смартфонов NEX. Новейшая модель NEX будет флагманским телефоном, который, как сообщается, будет иметь первоклассное оборудование, включая процессор Qualcomm Snapdragon 888. Данная новость поступила от китайского издания Digital Chat Station, которое обычно поставляет нам достоверную информацию о будущих гаджетах крупных китайских компаний. По данным издания, этот новый телефон серии NEX будет иметь новую форму, дизайн, платформу и даже новое решение для обработки изображений. Вероятно, речь идёт про камеру внутри дисплея, которая прячется за самим дисплеем, а не вырезана в отверстии или выемке в дисплее. Такое решение уже есть у некоторых производителей на рынке и вполне ожидаемо, что другие бренды тоже будут смотреть в этом направлении.

Для тех, кто не знает, Vivo уже довольно длительное время не выпускает новый смартфон серии NEX — последняя модель была выпущена в марте 2020 года. Но теперь появились слухи о том, что преемник серии находится в разработке. Если верить информации инсайдеров, новая модель NEX будет запущена как NEX 5 во второй половине этого года. Другие, по слухам, функции включают поддержку 120 Вт Super FlashCharge и беспроводную зарядку 60 Вт, а также сертификацию IP68 для защиты от пыли и воды. К сожалению, более подробная информация об этом смартфоне в настоящее время неизвестна — придется ждать официального анонса от производителя.
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