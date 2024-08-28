Vivo готовит к релизу новый смартфон Y300 Pro

Сегодня президент компании Vivo Цзя Цзиндун официально объявил, что новый смартфон Vivo Y300 Pro будет представлен в Китае 5 сентября, плюс в своём посте в социальной сети Weibo он рассказал о ключевых особенностях устройства, которые привлекут внимание потенциальных покупателей в ближайшем будущем. Стоит сразу напомнить, что серия смартфонов Y является самой продаваемой линейкой смартфонов Vivo в Китае, и компания стремится внедрять флагманские функции в более доступные модели, чтобы продавать как можно больше устройств в обозримом будущем, да и не только на локальном рынке, но и за его пределами. Именно поэтому новый смартфон будет оснащён аккумулятором на основе силикон-углеродной технологии, аналогичной той, что используется в Vivo X Fold3 и Fold3 Pro.

Только в данном случае ёмкость батареи будет больше — 6500 мАч, что делает Y300 Pro первым массовым смартфонов 2024 года с такой внушительной ёмкостью. Благодаря новой технологии аккумуляторной батареи с повышенной плотностью хранения энергии, компании Vivo удалось сохранить тонкий корпус устройства — его толщина составит всего 7,69 мм, хотя батарея в данном случае явно будет более ёмкая, чем у конкурентов с аналогичными габаритами корпуса. Кроме того, смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт и обратную зарядку, а сама батарея, по обещаниям компании, сохранит свою ёмкость даже спустя пять лет активной эксплуатации устройства. Так что новинка явно будет интересной.
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