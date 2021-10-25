Vivo готовит к релизу складной NEX

Vivo запускает линейку смартфонов NEX, которые в основном представлены как экспериментальные устройства китайского бренда. Важно напомнить, что прошло больше года с тех пор, как компания выпустила новое устройство в линейке NEX, и теперь, видимо, производитель решил всё же вернуться к данному направлению гаджетов. В новом отчете информационного издания Digital Chat Station утверждается, что следующим смартфоном, выпущенным Vivo, будет устройство линейки NEX с пока что секретным кодовым названием. Также стало известно, что телефон будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 898, процессоре, который пока что официально не представлен производителем. Кроме того, в отчете также упоминается запуск смартфонов серии iQOO 9 после выпуска телефонов серии Vivo NEX — они также будут работать на грядущем процессоре Qualcomm Snapdragon 898.

Хотя подробностей о смартфоне Vivo NEX следующего поколения компания не разглашает, недавно сертифицированная модель V2102A, работающая на чипсете Qualcomm Snapdragon 898 и поддерживающая быструю зарядку мощностью 44 Вт, считается именно данной моделью. Ранее мы сообщали, что смартфон серии NEX следующего поколения, преемник NEX 3 от Vivo, не будет называться NEX 5 — скорее всего, новинка будет называться Vivo NEX Fold, учитывая, что это будет складной смартфон. Хотя точная дата запуска еще не известна, мы ожидаем узнать о ней больше в ближайшие недели. Что касается грядущего чипсета Qualcomm Snapdragon 898, он будет производиться по 4-нм техпроцессу Samsung с новой архитектурой и графическим процессором Adreno 730.