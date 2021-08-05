Vivo готовит конкурента Apple Card

Vivo, по-видимому, является ещё одним брендом, выпускающим смартфоны на операционной системе Android, который планирует выйти в финансовый сегмент и составить конкуренцию Apple Card. Новая заявка на регистрацию товарного знака предполагает, что компания работает над собственной картой, получившей название VivoCard. Согласно отчету DroidMaze, китайский производитель смартфонов только что зарегистрировал товарный знак VivoCard — этот товарный знак зарегистрирован в соответствии с международными классификациями, что означает, что бренд, скорее всего, запустит VivoCard и за пределами своей родной страны, Китая. Стоит напомнить, что еще в 2019 году гигант из Купертино запустил свою Apple Card в качестве кредитной карты, которая была связана с Apple Pay.

Теперь Vivo может стать следующим поставщиком Android, запустившим услугу, аналогичную Apple. Сообщается, что в последнее время другие бренды Android, такие как Google, работают над собственными версиями Apple Card. Примечательно, что в Великобритании уже доступна карта Samsung Pay Card, а также выпущена карта Huawei. Oppo, возможно, тоже работает над картой Oppo Card — недавно всплыла информация о регистрации данного товарного знака. Так что не удивительно, если Vivo также выпустит свою собственную карту — это неплохая возможность получать дополнительную прибыль без вложения серьёзных средств в разработку и исследования, ведь кредитные карты выпускать легче и дешевле, чем смартфоны.