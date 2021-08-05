Vivo готовит конкурента Apple Card

Vivo, по-видимому, является ещё одним брендом, выпускающим смартфоны на операционной системе Android, который планирует выйти в финансовый сегмент и составить конкуренцию Apple Card. Новая заявка на регистрацию товарного знака предполагает, что компания работает над собственной картой, получившей название VivoCard. Согласно отчету DroidMaze, китайский производитель смартфонов только что зарегистрировал товарный знак VivoCard — этот товарный знак зарегистрирован в соответствии с международными классификациями, что означает, что бренд, скорее всего, запустит VivoCard и за пределами своей родной страны, Китая. Стоит напомнить, что еще в 2019 году гигант из Купертино запустил свою Apple Card в качестве кредитной карты, которая была связана с Apple Pay.

Теперь Vivo может стать следующим поставщиком Android, запустившим услугу, аналогичную Apple. Сообщается, что в последнее время другие бренды Android, такие как Google, работают над собственными версиями Apple Card. Примечательно, что в Великобритании уже доступна карта Samsung Pay Card, а также выпущена карта Huawei. Oppo, возможно, тоже работает над картой Oppo Card — недавно всплыла информация о регистрации данного товарного знака. Так что не удивительно, если Vivo также выпустит свою собственную карту — это неплохая возможность получать дополнительную прибыль без вложения серьёзных средств в разработку и исследования, ведь кредитные карты выпускать легче и дешевле, чем смартфоны.
Комментарии и отзывы VivoCard
Представлен недорогой смартфон Blackview...
Компания Blackview пополнила ассортимент смартфонов моделью Blackview A100, который оценен в 250 долларов...
Смартфон Honor 50 показали на первых рен...
В сети появились первые изображения смартфона Honor 50, который будет официально представлен уже в следую...
Samsung Galaxy A22s 5G получит SoC Media...
Сетевые источники поделились подробностями о недорогом смартфоне Samsung Galaxy A22s 5G, который еще не б...
Xiaomi проиграла суд против Meizu и поте...
Обычно мы привыкли следить за тем, как зарубежные компании из США или Европы пытаются сражаться на судебн...
Xiaomi получила патент на копию Samsung ...
Ранее в этом году был представлен Xiaomi Mi MIX Fold, который стал первым складным смартфоном компании, к...
Флагман Nubia Z30 Pro оценен в $770...
Компания ZTE пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Nubia Z30 Pro, которая очень похож на н...
Apple против установки софта на iPhone и...
Некоторое время назад в США начали целые судебные процессы против компании Apple из-за того, что владельц...
Poco F3 - настоящий зверь по доступной ц...
Xiaomi хорошо зарекомендовала себя на российском рынке. На сегодняшний день у компании представлен обширн...
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Обзор realme 6i 4/128GB. Бюджетный смартфон с емким аккумулятором на 5000 мАч Обзор realme 6i 4/128GB. Бюджетный смартфон с емким аккумулятором на 5000 мАч
Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший флагманский смартфон 2021 года?Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший флагманский смартфон 2021 года?
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor