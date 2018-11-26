Vivo готовит смартфон с двумя экранами

В сети появилась интересная информация о компании Vivo и ее будущих смартфонах линейки NEX. Оказалось, в ближайшем будущем компания планирует выпустить в свет новые устройства с двумя дисплеями. Вероятно, второй будет расположен на тыльной панели и будет выполнять функцию дисплея для уведомлений — входящих звонков, сообщений, погоды и виджетов. Нельзя сказать, что это очень уж новое решение — большинство крупных компаний уже попробовали подобные варианты, но они оказались провальными. Дело в том, что второй дисплей не является острой необходимостью, но он повышает стоимость продукта и требует дополнительного расхода энергии батареи. Это не очень привлекательно, на самом то деле, учитывая, что современные смартфоны и так не очень долго работают от батареи. Будем надеяться на инновации.