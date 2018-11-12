Vivo готовится к запуску Y95

Китайская компания vivo две недели назад запустила доступный смартфон Y93, являющийся первым устройством на основе процессора Snapdragon 439. Стоимость новинки составляет примерно 215 долларов. Смартфон оснащен массивной батареей 4 030 мАч и 4 ГБ оперативной памяти.

Кроме этого производитель в скором времени планирует запустить более дорогую версию под названием vivo Y95 похожей на Y93, где на задней панели будет сканер отпечатков пальцев, экран с диагональю 6,22 дюйма и 20-мегапиксельная фронтальная камера.

Смартфон также будет оснащен Funtouch OS на базе Android Oreo, так как компания еще не выпустила обновления Android Pie для своих телефонов.