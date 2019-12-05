Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition выглядит шикарно

Официально представлен смартфон Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition, который может похвастаться достаточно производительной начинкой. За основу производительности этого гаджета взят процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, который выдает довольно высокие показатели как в синтетических тестах, так и в совершенно реальных сценариях использования. Также смартфон может похвастаться большой диагональю дисплея, отличным набором камер на тыльной панели, достаточно хорошим аудио и прочими бонусами, которые мы привыкли видеть на смартфонах флагманского уровня. Вот только этот смартфон стоит заметно дешевле флагманов, что делает его более интересным вариантом для приобретения, тем более сейчас, перед чередой праздников.