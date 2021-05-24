Vivo iQOO Neo5 Lite оценен в 355 долларов Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Neo5 Lite, которая стала облегченной версией вышедшего пару месяцев назад Vivo iQOO Neo5. Новинка оснащается платформой Snapdragon 870, селфи-камерой разрешением 16 Мп, предустановленной ОС Android 11, 6,57-дюймовым IPS-экраном с разрешением FullHD+ и кадровой частотой 144 Гц, боковым дактилоскопом, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, стереодинамиками, системой жидкостного охлаждения, 3,5-мм разъемом, портом USB-C, модулем NFC и поддержкой сотовых сетей 5G. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 355 долларов, а вариант на 12/256 ГБ памяти обойдется в 420 долларов. Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Neo5 Lite, которая стала облегченной версией вышедшего пару месяцев назад Vivo iQOO Neo5. Новинка оснащается платформой Snapdragon 870, селфи-камерой разрешением 16 Мп, предустановленной ОС Android 11, 6,57-дюймовым IPS-экраном с разрешением FullHD+ и кадровой частотой 144 Гц, боковым дактилоскопом, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, стереодинамиками, системой жидкостного охлаждения, 3,5-мм разъемом, портом USB-C, модулем NFC и поддержкой сотовых сетей 5G. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 355 долларов, а вариант на 12/256 ГБ памяти обойдется в 420 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: 2021-05-24 . Продукт - Vivo iQOO Neo5 Lite ; Комментарии и отзывы Vivo iQOO Neo5 Lite

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