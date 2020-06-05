Vivo iQOO Z1x получит Snapdragon 765G

Появилась официальная информация о том, что смартфон Vivo iQOO Z1x будет основан на процессоре Snapdragon 765G от компании Qualcomm. Это довольно интересная новость, ведь многие думали, что производитель сделает упор на что-то более мощное или вовсе поставит флагманский процессор. Однако на деле оказалось, что новый смартфон получит просто достаточно производительное решение, пусть и не флагманского уровня. Преимущество у этого процессора заметное — он позволяет смартфону работать в сетях пятого поколения, чего многим действительно не хватает. Хотя, стоит понимать, что на текущий момент на рынке практически нет операторов, которые бы могли дать возможность работать с сетями пятого поколения, так что это просто запас на будущее.

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