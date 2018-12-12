Vivo официально представила долгожданный смартфон NEX Dual Display Edition

Компания Vivo выпустила смартфон NEX Dual Display Edition с 10 Гбайт ОЗУ и двумя дисплеями. В основе устройства Vivo Nex Dual Screen лежит Snapdragon 845. Сообщается, что новинка имеет только тыльную камеру, состоящую из трех оптических блоков. За питание аккумулятора отвечает батарея емкостью на 3500 мА.ч. В качестве ОС выступает Funtouch OS 4.5, основанная на Android 9.0 Pie. Предусмотрены сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм разъем для наушников. Гаджет уже доступен для предварительного заказа в Китае, а его продажи там начнутся 29 декабря. Стоимость новинки составит около 720 долларов.