Vivo официально запускает смартфон V20 SE за 299 долларов США

Компания vivo решила официально запустить новую серию смартфонов в конце 2020 года в семействе vivo V20, а именно модель смартфона V20 SE, которая будет выпущена на рынок Камбоджи 5 декабря 2020 г за 299 долларов США.

Vivo V20 SE доступен в двух цветах: Gravity Black и Oxygen Blue. Смартфон оснащен плоским экраном с диагональю экрана 6,44 дюйма, изогнутым 3D стеклом. Vivo V20 SE имеет три задние камеры с технологией AI, что делает съемку с этих объективов еще лучше. Основной объектив это 48 Мп, его дополняет 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, последний 2 Мп объектив глубины. Фронтальная камера на 32 Мп с ключевыми функциями, как ночной режим, стикер дополненной реальности, HDR и красота.

За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 665 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон работает на операционной системе Android 10 под управлением Funtouch OS11. Питается все это от аккумулятора ёмкостью 4100 мАч с поддержкой технологией Flash Charge 33 Вт, которая может заряжать батарею до 62% всего за 30 минут.