Vivo планирует выпустить новый смартфон Vivo V12 Pro в 2019 году

Vivo India подтвердила, что работает над преемником V11 Pro, который, вероятно будет называться смартфоном Vivo V12 Pro.

Компания не раскрыла никаких характеристик телефона, но есть предположения, что в нем может быть установлен улучшенный датчик отпечатков пальцев, который будет быстрее, чем у его предшественника.

Телефон будет оснащён AMOLED-экраном с небольшим вырезом который идеально подходит для камеры селфи. В дополнение к этому, компания сообщила, что они тесно сотрудничают с Qualcomm, чтобы выпустить телефон 5G в 2019 году.