Vivo планирует выпустить складной смартфон

Ранее на этой неделе мы сообщали, что Honor подала заявку на товарные знаки для «Honor Magic Fold» и «Honor Magic Flip», наиболее вероятных названий для своих будущих складных устройств. Теперь настала очередь Vivo, поскольку недавние заявки на регистрацию товарных знаков намекают на запуск ее и складных устройств. Китайский производитель подал заявку на товарные знаки «NEX Fold», «Nex Slide» и «NEX Roll» — информацию об этом обнаружило информационное издание MyFixGuide. Исходя из названий, можно с уверенностью предположить, что это складные и раскладывающиеся устройства. NEX Fold должен иметь такой же форм-фактор, как Galaxy Z Fold 2 или Mi MIX Fold, в то время как NEX Slide и NEX Roll должны иметь выдвижные дисплеи.

Также стоит отметить, что все эти устройства входят в линейку телефонов Vivo NEX, что неудивительно, учитывая, что линия NEX представлена как экспериментальная линейка смартфонов Vivo, как и серия Xiaomi MIX. Мы не можем при этом рассказать об особенностях этих устройств и о том, когда ожидать их запуска. Дело в том, что иногда компании подают заявки на патент просто для того, чтобы не дать другим компаниям выпустить устройства со звучным названием. Так что вполне вероятно, что на самом деле производитель даже и не планирует выпускать устройство в релиз — просто получили патент, отложили на потом и всё. Но, теоретически, компания всё же может представить смартфоны складного формата, так как это сейчас явно популярное направление.
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