Vivo планирует выпустить складной смартфон

Также стоит отметить, что все эти устройства входят в линейку телефонов Vivo NEX, что неудивительно, учитывая, что линия NEX представлена как экспериментальная линейка смартфонов Vivo, как и серия Xiaomi MIX. Мы не можем при этом рассказать об особенностях этих устройств и о том, когда ожидать их запуска. Дело в том, что иногда компании подают заявки на патент просто для того, чтобы не дать другим компаниям выпустить устройства со звучным названием. Так что вполне вероятно, что на самом деле производитель даже и не планирует выпускать устройство в релиз — просто получили патент, отложили на потом и всё. Но, теоретически, компания всё же может представить смартфоны складного формата, так как это сейчас явно популярное направление.