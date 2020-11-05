Vivo подтвердила о замене ОС FunTouch на OriginOS

Теперь компания Vivo официально подтвердила во время конференции разработчиков 2020 года, что ОС FunTouch будет заменена новой OriginOS.
Пользовательский интерфейс, который разрабатывается в Origin Studio, имеет слоган "О дивный новый мир", который намекает на полную переработку пользовательского интерфейса. Так вот менеджер по продукту iQOO, суббренда компании Vivo для устройств премиум-класса, сообщил, что новый пользовательский интерфейс компании был разработан дизайнером Apple и будет предлагать несколько новых функций.