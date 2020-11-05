Vivo подтвердила о замене ОС FunTouch на OriginOS

Большинство производителей смартфонов имеют собственный пользовательский интерфейс для операционной системы Android, и аналогично китайская компания Vivo предлагает ОС FunTouch для своих смартфонов.

Теперь компания Vivo официально подтвердила во время конференции разработчиков 2020 года, что ОС FunTouch будет заменена новой OriginOS.

Пользовательский интерфейс, который разрабатывается в Origin Studio, имеет слоган "О дивный новый мир", который намекает на полную переработку пользовательского интерфейса. Так вот менеджер по продукту iQOO, суббренда компании Vivo для устройств премиум-класса, сообщил, что новый пользовательский интерфейс компании был разработан дизайнером Apple и будет предлагать несколько новых функций.