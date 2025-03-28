Vivo показала особенную кнопку X200 Ultra

Vivo готовится представить свой новый флагман X200 Ultra, который получит отдельную кнопку управления камерой на правой стороне корпуса. Ранее предполагалось, что смартфон оснастят Action Button (программируемая кнопка, как в iPhone последнего поколения), но теперь подтверждено, что это будет именно кнопка для камеры. Информацию раскрыл менеджер компании Vivo — он сравнил X200 Ultra с iPhone 16 Pro Max, отметив, что у обеих моделей кнопка камеры расположена внизу справа. В случае Vivo X200 Ultra кнопка предназначена для съёмки и регулировки параметров камера, она имеет синий акцент, а также длинный ход, что может намекать на поддержку нажатий с различной степенью силы, но точных деталей пока что нет.

На рендерах видно, что Vivo X200 Ultra получил плоские грани с немного матовой отделкой и смартфон выглядит тоньше iPhone 16 Pro Max. Кроме того, Vivo немного изменит систему камер новинки по сравнению с X100. Вместо 1-дюймового сенсора в основной камере теперь будет 1/1.28-дюймовый Sony Lytia LYT-818 — такой же, как в X200 Pro. Однако ультраширокоугольная камера тоже получит LYT-818, что сделает её самой крупной среди всех смартфонов. Третий модуль останется 85-мм камерой-перископом с сенсором Samsung HP9. Кроме того, Vivo улучшит обработку изображений за счёт двух выделенных чипов — V3+ для постобработки и VS1 для обработки экспозиции, фокусировки, цветопередачи и биннинга изображений. Новинка явно будет очень хорошо фотографировать.
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