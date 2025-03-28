Vivo показала особенную кнопку X200 Ultra

На рендерах видно, что Vivo X200 Ultra получил плоские грани с немного матовой отделкой и смартфон выглядит тоньше iPhone 16 Pro Max. Кроме того, Vivo немного изменит систему камер новинки по сравнению с X100. Вместо 1-дюймового сенсора в основной камере теперь будет 1/1.28-дюймовый Sony Lytia LYT-818 — такой же, как в X200 Pro. Однако ультраширокоугольная камера тоже получит LYT-818, что сделает её самой крупной среди всех смартфонов. Третий модуль останется 85-мм камерой-перископом с сенсором Samsung HP9. Кроме того, Vivo улучшит обработку изображений за счёт двух выделенных чипов — V3+ для постобработки и VS1 для обработки экспозиции, фокусировки, цветопередачи и биннинга изображений. Новинка явно будет очень хорошо фотографировать.