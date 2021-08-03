Vivo получила патент на новейшую камеру

Появился новый патент Vivo, который показывает странную, но при этом уникальную систему всплывающих камер, которая может найти применение в будущих смартфонах. В патенте показана каскадная выдвижная камера с четырьмя объективами, которые выступают за верхнюю часть смартфона. Каждый из четырех сегментов всплывающей камеры имеет внутри свой объектив. Система камеры похожа на матрешку, в которой каждый прямоугольник более высокого уровня немного меньше, чем тот, что находится под ним, что позволяет им втиснуться в гораздо меньшее пространство в сложенном виде. Согласно патенту, система камеры будет обеспечивать многократный зум. В настоящее время большинство камер смартфонов имеют оптический зум от 2 до 5 единиц. Lets Go Digital взяла рисунок и детали из патента и создала визуализации, показывающие, как может выглядеть система всплывающих камер.

Согласно патенту, линзы смотрят назад для съемки окружающего мира, а не для селфи. Дизайн интересный и создает смартфон без выступов камеры на задней панели. Однако дизайн будет означать, что если вы хотите сделать импровизированный снимок, вам нужно будет пройти дополнительный этап — вытолкнуть камеру, чтобы она была извлечена для использования. Однако вполне возможно, что при нажатии камеры на извлечение можно автоматически открыть приложение камеры, что сэкономит время пользователя. А ещё в патенте не указывается, какой именно диапазон масштабирования использует Vivo в своей конструкции. Предполагается, что, поскольку у нее уже есть возможности 5-кратного оптического увеличения на некоторых моделях смартфонов, новая система будет иметь еще больший диапазон.