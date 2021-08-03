Vivo получила патент на новейшую камеру

Появился новый патент Vivo, который показывает странную, но при этом уникальную систему всплывающих камер, которая может найти применение в будущих смартфонах. В патенте показана каскадная выдвижная камера с четырьмя объективами, которые выступают за верхнюю часть смартфона. Каждый из четырех сегментов всплывающей камеры имеет внутри свой объектив. Система камеры похожа на матрешку, в которой каждый прямоугольник более высокого уровня немного меньше, чем тот, что находится под ним, что позволяет им втиснуться в гораздо меньшее пространство в сложенном виде. Согласно патенту, система камеры будет обеспечивать многократный зум. В настоящее время большинство камер смартфонов имеют оптический зум от 2 до 5 единиц. Lets Go Digital взяла рисунок и детали из патента и создала визуализации, показывающие, как может выглядеть система всплывающих камер.

Согласно патенту, линзы смотрят назад для съемки окружающего мира, а не для селфи. Дизайн интересный и создает смартфон без выступов камеры на задней панели. Однако дизайн будет означать, что если вы хотите сделать импровизированный снимок, вам нужно будет пройти дополнительный этап — вытолкнуть камеру, чтобы она была извлечена для использования. Однако вполне возможно, что при нажатии камеры на извлечение можно автоматически открыть приложение камеры, что сэкономит время пользователя. А ещё в патенте не указывается, какой именно диапазон масштабирования использует Vivo в своей конструкции. Предполагается, что, поскольку у нее уже есть возможности 5-кратного оптического увеличения на некоторых моделях смартфонов, новая система будет иметь еще больший диапазон.
Комментарии и отзывы Vivo
В сеть слили дизайн iPhone 13...
Чем ближе официальный анонс нового смартфона компании Apple, тем больше информации об устройстве поступае...
DxOMark высоко оценили камеру ASUS Zenfo...
Лаборатория DxOMark протестировала основную камеру компактного флагмана ASUS Zenfone 8, который продает...
Huawei nova 6 обновили до финальной верс...
После почти двухмесячного бета-тестирования компания Huawei выпустила финальную версию HarmonyOS 2.0 для ...
Realme GT Master Exploration Edition поя...
Компания Realme дала старт китайским продажам смартфона Realme GT Master Exploration Edition, который был...
OPPO Reno 6 Pro+ 5G замечен в бенчмарке...
Недавние отчеты инсайдеров показали, что телефон OPPO с номером модели PENM00, который недавно был замече...
Realme 8 и Realme 8 Pro выходят в Росси...
Компания Realme анонсировала старт российских продаж смартфонов Realme 8 и Realme 8 Pro, которые работают...
Samsung Galaxy M22 получит 15-Вт комплек...
В базе данных американского регулятора обнаружились подробности о смартфоне Samsung Galaxy M22, который е...
OnePlus Nord получил патч для увеличения...
OnePlus не только планирует выпустить новые модели среднего уровня после успеха Nord в прошлом году, но т...
Обзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 годаОбзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 года
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GBЛучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GB
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor