Vivo представила шикарный смартфон X200 на базе Dimensity 9400

Сегодня компания Vivo официально анонсировала смартфон X200, который, как и предполагалось ранее, оснащён процессором Dimensity 9400 от компании MediaTek. Да, это тот самый новейший флагманский процессор, который недавно стал задавать новые стандарты производительности в сегменте, став самым мощным решением на рынке. Это уже второй по счёту 3-нм чип с архитектурой, когда упор делается на производительные ядра вместо того, чтобы ставить энергоэффективные ядра в систему на кристалле. И он был создан в рамках сотрудничества Vivo с ARM и MediaTek, так что стоит ожидать определённую оптимизацию чипа под смартфон. При этом основное ядро Cortex-X925 работает на тактовой частоте 3,626 ГГц и устройство комплектуется до 16 ГБ оперативной памяти, которую можно удвоить с помощью виртуальной памяти, так что переживать о производительности явно не стоит.

Кроме того, как и более крупная модель Pro, X200 оснащён 6,67-дюймовым дисплеем с закруглёнными углами и технологией Zeiss Natural Color, обещающей высокую точность цветопередачи (это 10-битная LTPS-панель с поддержкой HDR10+). Экран использует высокочастотное затемнение PWM, чтобы нивелировать мерцание дисплея, и может демонстрировать яркость до 4500 нит. Естественно, смартфон получит качественную систему камер флагманского уровня, которая позволяет делать шикарные кадры как днём, так и ночью, но пользователей скорее привлечёт необычный дизайн системы камер, которая в корне отличается от конкурентов.
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