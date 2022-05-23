Vivo представила Y75 с 4G

Еще в январе компания vivo официально представила новейший смартфон Y75 5G, и только сегодня была анонсирована версия 4G, которая, что нетрудно догадаться из названия, лишена поддержки сотовой сети пятого поколения. Изначально, правда, Vivo Y75 был представлен для индийского рынка, и, что интересно, это не первый vivo Y75 — на самом деле был еще один, выпущенный еще в 2017 году, но vivo, похоже, забыли о нем. Вероятно, у компании просто есть проблемы с неймингом, но это не так уж критично. В любом случае, новый Y75 оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080x2400 и частотой обновления 60 Гц, процессором MediaTek Helio G96, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 4050 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Что касается памяти, вы также можете иметь дополнительные 4 ГБ виртуальной памяти, если хотите.

На задней панели находится основная камера на 50 Мп с диафрагмой f/1.8, сверхширокоугольная камера на 8 Мп с диафрагмой f/2.2 и макрокамера на 2 Мп. Селфи-камера довольно мощная на 44 Мп, она также имеет автофокус и диафрагму f/2.0. Кроме того, смартфон Vivo Y75 имеет датчик отпечатков пальцев на дисплее, гибридный слот для двух SIM-карт и работает под управлением Android 12 с фирменной прошивкой Funtouch 12 от vivo. При цене в 269 долларов это весьма привлекательный вариант для тех, кто не планирует пользоваться сотовой связью пятого поколения в обозримом будущем. За эти деньги найти более привлекательные характеристики все равно не выйдет.