Vivo представила датчик камеры RGBW, который улавливает на 160% больше света

С прошлого года vivo разрабатывала собственный датчик изображения, в котором используется матрица цветных фильтров RGBW. По утверждениям vivo, он может собирать на 160% больше света, чем обычный датчик, оснащенный RGGB. Также компания заявляет, что новый датчик RGBW будет собирать на 15% больше света, чем датчики RYYB, используемые Huawei без проблем с цветопередачей RYYB.

Производитель сообщает, что устройства с этим новым датчиком RGBW находятся в стадии разработки и выйдут на рынок уже в следующем году.

Рание датчики RGBW имели короткий срок службы из-за отсутствия определенных цветов на изображении. Однако Vivo удалось решить эту проблему за счет использования своих передовых алгоритмов для компенсации и даже улучшения цветов.
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