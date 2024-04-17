Vivo представила доступный смартфон T3x

Сегодня компания Vivo официально представила новый смартфон T3x, который является достаточно серьёзным представителем устройств среднего класса. Стоит отметить, что он оснащён 120-герцовым дисплеем, процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и аккумулятором ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Кроме того, Vivo T3x построен на базе 6,72-дюймового дисплея с разрешением Full HD+, что достаточно типично для любого современного устройства, но, с другой стороны, нужно понимать, что это всё равно отличный дисплей. Эта панель поддерживает локальную пиковую яркость до 1000 нит, плюс смартфон получил фронтальную камеру на 8 МП, которую разместили внутри этого дисплея в специальном отверстии.

Относительно производительный процессор Snapdragon 6 Gen 1 поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карты памяти microSD. На тыльной панели находится основная камера на 50 Мп с диафрагмой f/1,8, здесь же расположен датчик глубины на 2 Мп. Ещё нужно понимать, что смартфон поставляется с операционной системой Funtouch OS 14 на базе Android 14, что на самом деле крайне большая редкость для доступных гаджетов. Но главная фишка смартфона заключается в том, что он получил ценник в 160 долларов. За эти деньги смартфон достаточно производительный, он обладает приличным набором функций и полностью оправдывает свою стоимость. Он явно заслуживает внимания потенциального покупателя.
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