Vivo представила доступный смартфон T3x

Относительно производительный процессор Snapdragon 6 Gen 1 поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карты памяти microSD. На тыльной панели находится основная камера на 50 Мп с диафрагмой f/1,8, здесь же расположен датчик глубины на 2 Мп. Ещё нужно понимать, что смартфон поставляется с операционной системой Funtouch OS 14 на базе Android 14, что на самом деле крайне большая редкость для доступных гаджетов. Но главная фишка смартфона заключается в том, что он получил ценник в 160 долларов. За эти деньги смартфон достаточно производительный, он обладает приличным набором функций и полностью оправдывает свою стоимость. Он явно заслуживает внимания потенциального покупателя.