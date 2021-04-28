Vivo представила линейку смартфонов V21

Vivo представила в Малайзии свои смартфоны среднего класса серии V21, каждый из которых может похвастаться отличной системой камер и другими приятными функциями. В число моделей входят Vivo V21, V21 5G и V21e, и они считаются одними из лучших на рынке гаджетов с селфи-камерами, имеющихся на рынке среднего класса. Три модели оснащены системой с тройной задней камерой, выделенной основной камерой с 64-мегапиксельной камерой с поддержкой OIS. А ещё передняя и задняя камеры позволяют делать снимки с разделением экрана. V21 и V21 5G работают на чипсете Dimensity 800U, но V21 5G поддерживает 5G и имеет несколько отличий. Вы можете получить до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти для устройств. V21e, с другой стороны, работает на чипсете Snapdragon 720G, который немного отличается от первых двух моделей серии.

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