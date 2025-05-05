Vivo представила наушники Buds 3i

Бренд iQOO, принадлежащий компании Vivo, на выходных представил новые TWS-наушники под названием Buds 1i. По сути, это те же Vivo Buds 3i, которые продаются в Китае, но с новым ярким оформлением в чёрно-жёлтом цвете для глобального рынка. Да, преимущество наушников iQOO Buds 1i в том, что они доступны как в Китае, так и за его пределами (примечательно, что существует сразу две версии этих наушников). Индонезийская модель может похвастаться автономностью до 50 часов, тогда как китайская ограничена 45 часами — не совсем понятно, почему так произошло. Интересно, что Vivo Buds 3i в Китае тоже предлагаются в двух таких же конфигурациях, так что iQOO, по сути, просто переупаковала устройство с новым логотипом и цветом.

Наушники получили защиту от пыли и воды по стандарту IP54, а также модуль Bluetooth 5.4 с низкой задержкой — всего 88 мс в игровом режиме. Внутри установлен 10-мм драйвер из полимерного композитного материала, обеспечивающий глубокие басы, чистые голоса во время разговора и чёткие высокие частоты. Также наушники поддерживают ИИ-шумоподавление, характерное для продукции Vivo. Международная версия также совместима с Google Assistant и поддерживает функцию Google Fast Pair для быстрого подключения к Android-устройствам. Стоит такие наушники 21 долларов, но это цена для рынка Азии. Возможно, в других странах стоимость продукции будет выше, но пока что достоверных данных по этому поводу в сети нет. Придётся подождать пару недель.
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