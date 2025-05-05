Vivo представила наушники Buds 3i

Наушники получили защиту от пыли и воды по стандарту IP54, а также модуль Bluetooth 5.4 с низкой задержкой — всего 88 мс в игровом режиме. Внутри установлен 10-мм драйвер из полимерного композитного материала, обеспечивающий глубокие басы, чистые голоса во время разговора и чёткие высокие частоты. Также наушники поддерживают ИИ-шумоподавление, характерное для продукции Vivo. Международная версия также совместима с Google Assistant и поддерживает функцию Google Fast Pair для быстрого подключения к Android-устройствам. Стоит такие наушники 21 долларов, но это цена для рынка Азии. Возможно, в других странах стоимость продукции будет выше, но пока что достоверных данных по этому поводу в сети нет. Придётся подождать пару недель.