Vivo представила новый смартфон T3 Pro

Стоит напомнить, что в серию смартфонов Vivo T3 входит три модели — T3, T3x и T3 Lite. А сегодня количество устройство увеличилось до четырёх, так как компания Vivo представила новый смартфон под названием T3 Pro. Vivo T3 Pro оснащён 6,77-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2932x1080 пикселей, который способен предоставить максимальную локальную яркость до 4500 нит. Естественно, в дисплей встроен сканер отпечатков пальцев для биометрической аутентификации, а также по центру экрана размещена 16-мегапиксельная фронтальная камера. На тыльной панели смартфона расположена тройная камер — основной сенсор Sony IMX882 на 50 Мп, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и датчик глубины.

Кроме того, смартфон поддерживает запись видео в 4K и оснащён функциями AI Erase и AI Photo Enhance от компании Google. За производительность Vivo T3 Pro отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, а работает смартфон на базе фирменной прошивки Funtouch OS 14, основанной на Android 14. Производитель также отметил, что смартфон получит два года обновлений операционной системы Android и три года обновлений безопасности. Ещё смартфон получил батарею ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Среди других особенностей стоит выделить технологию Wet Touch, защиту от воды по стандарту IP64, стереодинамики и поддержка 4D Game Vibration для игр BGMI и PUBG Mobile. Довольно интересное устройство на самом деле.