Vivo представила новый смартфон T3 Ultra

Сегодня был официально представлен новый смартфон в линейке Vivo T3 — это T3 Ultra и это смартфон оснащён изогнутым по краям AMOLED экраном, мобильным процессором Dimensity 9200+ и тонким корпусом толщиной всего в 7,6 мм. Соответственно, устройство достаточно интересное, чтобы пользователи обратили на него внимание. Производитель сообщил, что T3 Ultra получил 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Яркость данной панели может достигать отметки в 4500 нит (в HDR-контенте в определённых локациях дисплея, это не постоянная яркость панели), а фронтальная камера на 50 Мп встроена в вырез над дисплеем. На тыльной панели расположена двойная камера — основная камера на 50 Мп с сенсором Sony IMX921 и оптической стабилизацией изображения, а также ультраширокоугольная камера на 8 Мп.

Смартфон работает на мобильном процессоре MediaTek Dimensity 9200+ в сочетании с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Программная часть представлена оболочкой Funtouch 14 на базе Android 14, а аккумулятор ёмкостью 5500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Устройство также имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и сканер отпечатков пальцев под экраном. Стоимость смартфона в базовой конфигурации составляет всего 350 долларов, так что это крепкий представитель среднего класса с довольно производительным процессором и приличной камерой. Этого вполне достаточно, чтобы привлечь внимание потребителей.