Vivo представила проводные наушники с микрофоном

Компания Vivo на презентации флагмана vivo S6 5G представила свои новые проводные наушники с микрофоном.

Наушники оснастили 11 миллиметровыми драйверами и диафрагмой из углеродного волокна. Также наушники получили 3.5 разъём и микрофон microelectro-mechanical system (MEMS).

Этот микрофон обеспечивает передачу голоса студийного качества. Также на микрофоне наушников разместили отдельную кнопку для запуска голосового ассистента. Наушники будут стоять 18 долларов в Китае, выйдут ли на глобальный рынок, информаций нет.