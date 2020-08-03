Vivo представила смартфон S7 с поддержкой 5G

Компания Vivo официально представила новый смартфон S7 с поддержкой сети пятого поколения 5G.

Новинка получила 6.44-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением экрана 1080x2400 пикселей и частотой обновления 60 герц. На дисплее сверху разместили вырез двумя селфи-камерами. Основная имеет 44 Мп датчик с автофокусом, а вторая 8 Мп сверхширокоугольным углом обзора 105°.

Также на дисплее встроен сканер отпечатков пальцев. На задней панели Vivo S7 5G разместили основную камеру с тремя модулями: 64 МП + 8 Мп + 2 Мп. Основная камера поддерживает электронную стабилизацию и фирменный режим съемки Super Night от Vivo.

За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 765G в паре с 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128/256 ГБ ПЗУ.

Питается Vivo S7 5G от аккумулятора ёмкостью 4000 мАч, которая поддерживает зарядку мощностью 33 Вт.

Vivo S7 5G будет доступен в трех расцветках корпуса: Gradient Blue, Jazz Black и Moonlight White. Модель со 128 ГБ памяти будет стоить 400 долларов, а модификация с памятью 256 ГБ 443 доллара.