Vivo представила смартфон T2 с шикарной камерой и дисплеем

Отдельно стоит похвалить основную камеру на 64 Мп, потому что она умеет делать весьма яркие и насыщенные снимки не только днём, потому что на это способны и многие другие смартфоны, но и в ночное время суток. Для этого камера использует оптическую стабилизацию, захватывая больше света и создавая более качественные изображения в конечном итоге. В результате смартфон может снять звёздное небо, например, при этом видео тоже получается отличное. Конечно, экран с частотой обновления в 120 Гц тоже имеет свои преимущества — потреблять контент будет куда приятнее и проще, особенно в плане видеоигр. Так что если вы геймер, мобильный фотограф или просто хотите получить современное решение не по цене в крыло самолёта, то стоит присмотреться.