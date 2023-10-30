Vivo представила смартфон T2 с шикарной камерой и дисплеем

Сегодня, 30 октября, компания Vivo официально представила свой передовой смартфон Т2, который поддерживает технологию быстрой зарядки FlashCharge мощностью до 66 Вт, а также может похвастаться AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, системой камер с основным датчиком изображения в 64 Мп и оптической стабилизацией. Соответственно, в техническом плане это один из лучших смартфонов на рынке, при этом он продаётся по весьма приличной цене — 24 999 рублей у партнёров компании Vivo или на официальном сайте компании на текущий момент (вместо оригинальной цены в 27 999 рублей). И это просто отличные новости для тех, кто хотел получить доступный смартфон топового уровня с классной камерой — новинка всё это может и делает.

Отдельно стоит похвалить основную камеру на 64 Мп, потому что она умеет делать весьма яркие и насыщенные снимки не только днём, потому что на это способны и многие другие смартфоны, но и в ночное время суток. Для этого камера использует оптическую стабилизацию, захватывая больше света и создавая более качественные изображения в конечном итоге. В результате смартфон может снять звёздное небо, например, при этом видео тоже получается отличное. Конечно, экран с частотой обновления в 120 Гц тоже имеет свои преимущества — потреблять контент будет куда приятнее и проще, особенно в плане видеоигр. Так что если вы геймер, мобильный фотограф или просто хотите получить современное решение не по цене в крыло самолёта, то стоит присмотреться.
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