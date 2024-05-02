Vivo представила смартфон V30e

Как и обещали ранее инсайдеры, сегодня компания Vivo официально представила нового представителя линейки смартфонов V30 под названием Vivo V30e. Стоит сразу отметить, что данное устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Также этот смартфон работает на базе фирменной прошивки Funtouch OS 14 на основе операционной системы Android 14, и Vivo обещает три обновления Android, а также четыре года обновлений безопасности для этого смартфона, что в целом достаточно разумное вложение денег — такой срок поддержки сейчас встречается лишь во флагманах. Также стоит отметить, что Vivo V30e оснащён изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ с диагональю 6,78 дюйма с частотой обновления 120 Гц, а также пиковой яркостью 1300 нит и сканером отпечатков пальцев под экраном.

Ещё смартфон получил специальное отверстие для фронтальной камеры на 50 Мп с автофокусом, что тоже достаточно приятно. На тыльной стороне у смартфона Vivo V30e расположен круглый модуль камеры со вспышкой под названием и двумя камерами — основной на 50 Мп (Sony IMX882) и ультраширокоугольной на 8 Мп (120° угол обзора). Основная камера и фронтальная камера могут записывать видео в формате 4K, плюс гаджет поставляется с батареей на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Стоит такой смартфон 330 долларов и за эти деньги преимущества вполне достойные — сложно найти конкурента за эти же деньги с лучшим набором характеристик.