Vivo представила смартфон V40e

Как и сообщали ранее инсайдеры, компания Vivo сегодня официально представила новый смартфон V40e. Примечательно, что устройство сохраняет дизайн, характерный для V40 и V40 Pro, с изогнутым 6,67-дюймовым OLED-экраном и двойной камерой на тыльной панели. При этом стоит отметить, что V40e работает на базе мобильного процессора MediaTek Dimensity 7300 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Правда, карту памяти в данном случае поставить не выйдет. Дисплей смартфона получил разрешение Full HD+, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость до 4500 нит. Фронтальная камера оснащена сенсором на 50 Мп с автофокусом на глаза, а на тыльной панели расположена основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и ультраширокая камера на 8 Мп.

Более того, стоит отметить, что смартфон работает на фирменной прошивке FuntouchOS 14, основанной на Android 14, и Vivo обещает три года обновлений операционной системы Android и четыре года обновлений безопасности, что для недорогих устройств является большой редкостью. Также устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт. А стоит такой смартфон примерно 350 долларов, так что это относительно доступное решение с крайне приличным дисплеем, высокой частотой обновления дисплея и прочими бонусами, присущими смартфонам более высокого ценового уровня. Это стоит учитывать тем, кто не планировал покупать флагманы в обозримом будущем.