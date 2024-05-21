Vivo представила смартфон Y200 Pro

Сегодня компания Vivo официально представила новый смартфон из серии Y200 — речь идёт о достаточно производительном гаджете под названием Vivo Y200 Pro с чипом Snapdragon 695 от компании Qualcomm. Смартфон Vivo Y200 Pro оснащён изогнутым AMOLED-дисплеем диагональю 6,78 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Интересно, что в экране предусмотрено отверстие для 16-мегапиксельной фронтальной камеры, а также сканер отпечатков пальцев для биометрической аутентификации пользователя. Это не такая уж и новость, но приятно, что производитель реализовал данную функцию. На тыльной панели устройства расположена двойная камера — здесь имеется 64-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией изображения и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Кроме того, стоит держать в голове, что версия Silk Green (зелёный цвет) Vivo Y200 Pro покрыта 3D-матовым стеклом на тыльной панели, а модель Silk Black (чёрный цвет) имеет заднюю крышку с песчаной текстурой и нанопокрытием, устойчивым к износу и пятнам. Ещё здесь установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, который заряжается через порт USB Type-C с мощностью до 44 Вт. И, что довольно занятно, смартфон Vivo Y200 Pro работает на базе прошивки Funtouch OS 14, основанной на Android 14, и имеет рейтинг защиты IP54 от грязи и пыли. На текущий момент смартфон Vivo Y200 Pro доступен в единственной конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти по цене около 300 долларов.