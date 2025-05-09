Vivo представила смартфон Y300 GT

Работает Y300 GT на оболочке OriginOS 15, построенной на базе операционной системы Android 15. А аккумулятор ёмкостью 7620 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт (правда, только посредством проводного подключения — беспроводной зарядки в данном случае нет). Стоит такой смартфон всего 280 долларов (это базовая версия, конечно же), что при его характеристиках — вполне прилично. Это устройство для тех, кто хочет иметь привлекательный смартфон, но с относительно производительным процессором, чтобы играть в мобильные игры нового поколения и не ощущать каких-либо ограничений. При такой цене у него явно будут покупатели, но пока что нет никакой информации о том, когда смартфон отправится в продажу за пределами родного Китая.