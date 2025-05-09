Vivo представила смартфон Y300 GT

Серия смартфонов Vivo Y300 пополнилась новой моделью Y300 GT, которая вчера была официально представлена в Китае. Новинка получила характеристики, схожие с недавно анонсированным iQOO Z10 Turbo, и, скорее всего, заинтересует геймеров. Смартфон оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 5500 нит. В экран встроен оптический сканер отпечатков пальцев, а фронтальная камера на 16 Мп расположена в аккуратном отверстии. В основе устройства — мобильный процессор MediaTek Dimensity 8400, дополненный 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем до 512 ГБ. Основная камера получила сенсор на 50 Мп (сенсор LYT-600), рядом находится датчик глубины на 2 Мп.

Работает Y300 GT на оболочке OriginOS 15, построенной на базе операционной системы Android 15. А аккумулятор ёмкостью 7620 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт (правда, только посредством проводного подключения — беспроводной зарядки в данном случае нет). Стоит такой смартфон всего 280 долларов (это базовая версия, конечно же), что при его характеристиках — вполне прилично. Это устройство для тех, кто хочет иметь привлекательный смартфон, но с относительно производительным процессором, чтобы играть в мобильные игры нового поколения и не ощущать каких-либо ограничений. При такой цене у него явно будут покупатели, но пока что нет никакой информации о том, когда смартфон отправится в продажу за пределами родного Китая.