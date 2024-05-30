Vivo представила смартфоны серии S19

Сегодня компания Vivo официально представила серию смартфонов Vivo S19 с упором на возможности в области фотографии и передовой батареей. Стоит отметить, что на текущий момент в серию входят два смартфона — базовая и Pro-версии. Причём модель Pro оснащена более мощным процессором и дополнительной камерой, хотя и базовая модель выглядит крайне привлекательным решением. Собственно, базовый смартфон Vivo S19 довольно тонкий — его толщина составляет всего 7,19 мм, а вес — 193 г. При этом смартфон получил батарею ёмкостью 6000 мАч — это стало возможным благодаря технологии Blue Ocean от Vivo, которая позволяет повысить плотность хранения энергии в аккумуляторной батарее.

Дополнительная плотность делает батарею на 16,6% меньше по размеру по сравнению с обычными батареями ёмкостью 6000 мАч. Также смартфон S19 оснащён дисплеем диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1260x2800 пикселей (соотношение сторон 20:9) — это 10-битная OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Интересно, что эта модель оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Vivo S19 Pro толще — 7,58 мм, но при этом по какой-то причине на грамм легче. Данная версия смартфона оснащена процессором Dimensity 9200+ с поддержкой до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Да и экран в этом случае очень похож — 6,78-дюймовая 10-битная OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1260x2800 пикселей.
Google готовит повышение цены для Pixel 8a…
Если верить информации от достаточно надёжного источника, грядущий смартфон Pixel 8a от Google может быть…
Представлен смартфон Samsung Galaxy M55…
Компания Samsung представила в Бразилии смартфон Galaxy M55, главной особенностью которого стала 50-Мп фр…
Недорогой смартфон Vivo Y200 GT получил 144-Гц экран …
Компания Vivo представила смартфон Y200 GT, который предлагает высокую производительность за небольшие де…
Процессор Snapdragon 8 Gen 4 будет работать на частоте 4,3 Г…
Некоторое время назад западные инсайдеры поведали достаточно интересную информацию о том, что новый флагм…
Samsung Galaxy S22 скоро обновят до One UI 6.1…
Компания Samsung раскрыла сроки обновления до фирменной прошивки One UI 6.1 смартфонов серии Galaxy S22, …
На REDMAGIC 9 Pro запустили Red Dead Redemption 2…
Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 способен демонстрировать внушительную производительность — он легко…
В iOS 17.5 обнаружили очень странный баг…
На этой неделе компания Apple выпустила операционные системы iOS 17.5 и iPadOS 17.5, но, к сожалению, с д…
Samsung Galaxy S25 получит слишком медленную зарядку…
На текущий момент у компании Samsung самые слабые смартфоны в плане мощности зарядки — пока у конкурентов…
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor