Vivo представила смартфоны серии S19

Сегодня компания Vivo официально представила серию смартфонов Vivo S19 с упором на возможности в области фотографии и передовой батареей. Стоит отметить, что на текущий момент в серию входят два смартфона — базовая и Pro-версии. Причём модель Pro оснащена более мощным процессором и дополнительной камерой, хотя и базовая модель выглядит крайне привлекательным решением. Собственно, базовый смартфон Vivo S19 довольно тонкий — его толщина составляет всего 7,19 мм, а вес — 193 г. При этом смартфон получил батарею ёмкостью 6000 мАч — это стало возможным благодаря технологии Blue Ocean от Vivo, которая позволяет повысить плотность хранения энергии в аккумуляторной батарее.

Дополнительная плотность делает батарею на 16,6% меньше по размеру по сравнению с обычными батареями ёмкостью 6000 мАч. Также смартфон S19 оснащён дисплеем диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1260x2800 пикселей (соотношение сторон 20:9) — это 10-битная OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Интересно, что эта модель оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Vivo S19 Pro толще — 7,58 мм, но при этом по какой-то причине на грамм легче. Данная версия смартфона оснащена процессором Dimensity 9200+ с поддержкой до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Да и экран в этом случае очень похож — 6,78-дюймовая 10-битная OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1260x2800 пикселей.