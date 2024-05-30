Vivo представила смартфоны серии S19

Дополнительная плотность делает батарею на 16,6% меньше по размеру по сравнению с обычными батареями ёмкостью 6000 мАч. Также смартфон S19 оснащён дисплеем диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1260x2800 пикселей (соотношение сторон 20:9) — это 10-битная OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Интересно, что эта модель оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Vivo S19 Pro толще — 7,58 мм, но при этом по какой-то причине на грамм легче. Данная версия смартфона оснащена процессором Dimensity 9200+ с поддержкой до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Да и экран в этом случае очень похож — 6,78-дюймовая 10-битная OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1260x2800 пикселей.