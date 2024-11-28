Vivo представила смартфоны серии S20

Сегодня компания Vivo официально анонсировала в Китае серию смартфонов S20 (состоит из S20 и S20 Pro), сделав акцент на дизайне и характеристиках уровня флагманского сегмента. Стоит сказать, что обе модели оснащены 6,67-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, достигающими яркости до 4500 нит (правда, это локальная яркость в определённых зонах дисплея при просмотре HDR-контента). Интересно, что у S20 экран плоский, а у S20 Pro — изогнутый со всех четырёх сторон. И смартфона получили фронтальные камеры на 50 Мп с автофокусом и встроенные в экран сканеры отпечатков пальцев. При этом Vivo S20 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, тогда как S20 Pro оснащён чипом MediaTek Dimensity 9300+.

Кроме того, S20 Pro поддерживает более быстрый стандарт Wi-Fi 7 и подключение 5.5G, но, конечно, последнее работает только в Китае. На тыльной панели Vivo S20 установлен основной модуль камеры на 50 Мп с оптической стабилизацией, а также сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и кольцевая светодиодная подсветка Aura light. В S20 Pro основная камера представлена более продвинутым сенсором, хотя тоже на 50 Мп, с телеобъективом с зумом х3. Здесь же расположена ультраширокоугольная камера на 50 Мп. Плюс смартфон S20 оснащён батареей на 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, тогда как S20 Pro получил аккумулятор на 5500 мАч и более быструю зарядку на 90 Вт. И оба устройства работают под управлением OriginOS 5 на базе Android 15.