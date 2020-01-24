Vivo представила технологию Super FlashCharge

В последнее время многие производители смартфонов стали делать ставку на быструю зарядку своих устройств, так как это действительно важное преимущество. Например, в компании Vivo решили внедрить свою собственную технологию Super FlashCharge, которая позволяет в кратчайшие сроки зарядить смартфон с нуля до ста процентов. Это позволит вам не переживать о том, что вы забыли на ночь поставит смартфон на зарядку и утром обнаружили, что устройство разряжено. Буквально десять минут на зарядке и смартфон уже будет пригоден для суток использования. Это действительно приятный бонус, который говорит о желании компании сделать жизнь пользователей более легкой и комфортной. В каких именно смартфонах появится эта функция пока что не совсем понятно.