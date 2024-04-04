Vivo представила уже третий смартфон V30 Lite

Сегодня был официально анонсирован новый смартфон Vivo V30 Lite, который интересен не только своими характеристиками, но и подходом производителя к формату названия своих новинок. Дело в том, что данный гаджет был представлен в Камбодже и это уже третий смартфон с одним и тем же названием от компании Vivo. Ранее компания уже представила смартфон с абсолютно таким же названием в Индии и Мексике, а также для региона Ближнего Востока. При этом данный Vivo V30 Lite, который условно можно назвать новым, оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 685 (производится по технологическому процессу в 6 нанометров). Это достаточно неплохой восьмиядерный процессор (построен на конфигурации 4x2,8 ГГц Cortex-A73 и 4x1,9 ГГц Cortex-A53), который относится к среднему классу систем на кристалле.

На фронтальной панели смартфона установлен 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, он поддерживает 100% цветовой гаммы DCI-P3 и может похвастаться частотой обновления до 120 Гц при яркости до 1200 нит. На тыльной панели смартфона расположено всего две камеры — здесь установлена основная камера на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп, а фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Кроме того, это первый Lite-смартфон в истории Vivo с поддержкой зарядки 80 Вт — компания обещает зарядку батареи на 80% всего за 30 минут. Кроме того, смартфон поставляется с гарантией, что аккумулятор сохранит 80% своей ёмкости после 1600 полных циклов зарядки, то есть его хватит примерно на 4 года эксплуатации.
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